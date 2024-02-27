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Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией

Орбан: Венгрия не хочет иметь общую границу с РФ из-за воспоминаний о СССР

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Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого передает ТАСС.

Венгерский премьер заявил, что интересам национальной безопасности страны лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с РФ, поскольку «у нее о таком периоде плохие воспоминания».

23 февраля Орбан заявил, что Россия сохраняет военное превосходство над Украиной, оно и дальше останется на стороне РФ, но при этом у украинского конфликта нет военного решения, поэтому он должен быть урегулирован путем переговоров.

Днем ранее премьер-министр Венгрии сказал, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

17 февраля Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза назрели перемены, так как политика ЕС далека от самих европейцев.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.

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