Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал о милитаристской риторике Германии

Посол в ФРГ Нечаев: РФ озабочена милитаристской риторикой Германии

close
100%
Global Look Press

Россия обеспокоена все более агрессивной риторикой со стороны Германии, которая звучит на высоком политическом уровне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, комментируя принятие резолюции по дальнобойному оружию для Украины.

«(Резолюция о поставках дальнобойного оружия Киеву воспринимается – прим. ред.) как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем все более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — отметил Нечаев.

Он отметил, что речь идет о призывах готовить немецкую армию и общество к «войне» с Россией и перенести боевые действия на территорию РФ.

До этого германский бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами