Посол рассказал о милитаристской риторике Германии

Россия обеспокоена все более агрессивной риторикой со стороны Германии, которая звучит на высоком политическом уровне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, комментируя принятие резолюции по дальнобойному оружию для Украины.

«(Резолюция о поставках дальнобойного оружия Киеву воспринимается – прим. ред.) как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем все более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — отметил Нечаев.

Он отметил, что речь идет о призывах готовить немецкую армию и общество к «войне» с Россией и перенести боевые действия на территорию РФ.

До этого германский бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus.