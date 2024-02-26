Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

Политик объяснил отказ передать это вооружение Киеву опасностью того, что ФРГ будет втянута в украинский конфликт. Он назвал это решение «окончательным». По словам Шольца, Германия «нигде не должна быть связана с целями», которые могут достигнуть эти ракеты.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», — добавил он.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

21 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт говорил, что Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

До этого Telegram-канал Bild писал, что Германия, вероятно, все же передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Ранее в Германии заявили, что противостоящие РФ политики повторят судьбу Наполеона и Гитлера.