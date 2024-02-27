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В Армении считают потенциальный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата

Депутат Манукян: визит Зеленского в Ереван откроет второй фронт против России

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Потенциальный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван будет организован зарубежными силами в целях открытия «второго фронта» против России. Об этом заявила депутат от оппозиции в парламенте Армении Арегназ Манукян. Слова депутата приводит ТАСС.

«Визит Зеленского в Армению намерены организовать зарубежные силы, чтоб открыть второй фронт против РФ», — отметила Манукян.

По ее словам, возможный визит украинского президента в Ереван станет «точкой невозврата» в отношениях между Россией и Арменией. Кроме того, по мнению Манукян, такой ситуацией постараются воспользоваться в Баку для новой эскалации карабахского конфликта.

До этого сообщалось, что Зеленский может в ближайшее время совершить официальный визит в Армению. Телеканал FactorTV передавал, что визит украинского президента состоится в марте, но точная дата пока не подтверждена.

Ранее Лавров раскрыл смысл слов Зеленского о планах передать России «план мира».

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