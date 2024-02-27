Лавров раскрыл смысл слов Зеленского о планах передать России «план мира»

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах передать России «план мира», имеет в виду ультиматум. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что страны ЕС советуют Зеленскому собирать как можно больше государств на «посиделки» вокруг его «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии». Кроме того, российский дипломат отметил, что база, с которой Швейцария и другие западные страны готовы работать по урегулированию украинского кризиса, является тупиковой.

27 февраля посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители стран Евросоюза в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.

В этот же день федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что мира на Украине нельзя достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Кроме того Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине с участием стран из разных частей света, включая БРИКС.

Ранее Украине предрекли политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения ВСУ.