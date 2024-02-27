Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лавров раскрыл смысл слов Зеленского о планах передать России «план мира»

Лавров: Зеленский имеет в виду ультиматум, говоря о планах передать РФ план мира

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах передать России «план мира», имеет в виду ультиматум. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что страны ЕС советуют Зеленскому собирать как можно больше государств на «посиделки» вокруг его «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии». Кроме того, российский дипломат отметил, что база, с которой Швейцария и другие западные страны готовы работать по урегулированию украинского кризиса, является тупиковой.

27 февраля посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители стран Евросоюза в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.

В этот же день федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что мира на Украине нельзя достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Кроме того Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине с участием стран из разных частей света, включая БРИКС.

Ранее Украине предрекли политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами