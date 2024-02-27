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В США назвали «ребячеством» тупик с помощью Украине

Политик из США Баузингер назвал ребячеством тупик в ситуации с помощью для Киева

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Shannon Stapleton/Reuters

Неспособность американского Конгресса согласовать меры по охране границы с Мексикой и средства на помощь Киеву является ребячеством и не несет никакого смысла. Об этом заявил кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер, передает РИА Новости.

«Это ребячество и не является необходимым», — сказал он, отметив, что поддерживает отправку помощи Украине, но не считает целесообразным поддерживать Израиль, который, по его мнению, является агрессором.

27 февраля Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро помощи в течение четырех лет.

В этот же день постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины (ВСУ) не гарантировано.

Кроме того, сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ не смогут вести оборонительные действия без помощи Соединенных Штатов.

Ранее власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину.

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