Лавров обсудит с премьером Йемена ситуацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бен Мубараком ситуацию в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие преодолению имеющихся трудностей и добиться урегулирования, и продолжать наши двусторонние отношения, сотрудничество по региональным и международным делам», — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что в Москве 28 февраля пройдут переговоры министров иностранных дел России и Мали Сергея Лаврова и Абдулайе Диопа.

Также Лавров во время заседания Наблюдательного совета МГИМО заявил, что его поездка в Латинскую Америку доказала, что иностранцы испытывают любовь к России и готовы приезжать в Россию на различные мероприятия. Лавров отметил, что хоть Запад от России и отвернулся, но РФ готова сотрудничать с любыми странами мира.

Помимо этого, глава МИД РФ передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве теплый привет от президента России Владимира Путина. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что российский президент недавно, во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном изложил оценки РФ происходящего в мире.

Ранее Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая.