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Столтенберг высказался о планах НАТО по отправке войск на Украину

Столтенберг: у НАТО нет планов отправлять войска на Украину

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по отправке вооруженных сил на Украину. Слова генерального секретаря НАТО приводит агентство Associated Press.

«Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения войск НАТО на Украине нет», — подчеркнул генсек альянса.

До этого Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

В свою очередь, военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине, отметил, что Запад может вводить туда свои вооруженные силы поэтапно под видом частных военных компаний (ЧВК).

Ранее Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за слов об отправке войск на Украину.

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