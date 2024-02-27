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Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Мали

Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Мали 28 февраля

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

В Москве 28 февраля пройдут переговоры министров иностранных дел России и Мали Сергея Лаврова и Абдулайе Диопа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.

»(Переговоры глав МИД РФ и Мали. — «Газета.Ru») планируются», — говорится в сообщении российского дипведомства.

До этого Лавров во время заседания Наблюдательного совета МГИМО заявил, что его поездка в Латинскую Америку доказала, что иностранцы испытывают любовь к России и готовы приезжать в Россию на различные мероприятия. Лавров отметил, что хоть Запад от России и отвернулся, но РФ готова сотрудничать с любыми странами мира.

Также Лавров передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве теплый привет от президента России Владимира Путина. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что российский президент недавно, во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном изложил оценки РФ происходящего в мире.

Ранее Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая.

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