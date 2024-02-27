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Макрон: Россия должна проиграть в СВО для безопасности ЕС

Макрон заявил, что Франция будет добиваться поражения РФ в спецоперации

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Ludovic Marin/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым поражение российских войск для того, чтобы Европа была в безопасности. Об этом сообщило издание Le Figaro.

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал французский лидер.

Он также отметил, что Евросоюз договорился о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», связанную с поставками ракет средней и высокой дальности Украине. Макрон сказал, что его страна сделает все для того, чтобы Россия не смогла одержать победу в спецоперации.

До этого глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину. Она также задалась вопросом, «все ли отдают отчет серьезности подобных заявлений».

Также Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.

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