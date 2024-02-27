Политолог объяснил, что может спровоцировать начало войны России и НАТО

Прямой конфликт России с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. В качестве примера такой ситуации он в беседе с Tsargrad.tv привел ввод на Украину войск США.

«Прямую военную конфронтацию может спровоцировать, например, ввод американских войск на Украину полноценный или включение США в войну непосредственно другим способом, – считает Мирзаян. – Например, использование аэродромов Восточной Европы для украинских самолетов, которые будут бомбить российские позиции».

Война между Россией и НАТО никому не нужна, так как она сразу превратится в ядерную, добавил эксперт. По его мнению, в случае, если она начнется, шансов победить больше будет у того, «кто первый ударил».

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. После этого в России заявили о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать свое присутствие на Украине.