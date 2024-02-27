Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, что может спровоцировать начало войны России и НАТО

Политолог Мирзаян: конфликт НАТО и РФ спровоцирует ввод войск США на Украину

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Прямой конфликт России с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. В качестве примера такой ситуации он в беседе с Tsargrad.tv привел ввод на Украину войск США.

«Прямую военную конфронтацию может спровоцировать, например, ввод американских войск на Украину полноценный или включение США в войну непосредственно другим способом, – считает Мирзаян. – Например, использование аэродромов Восточной Европы для украинских самолетов, которые будут бомбить российские позиции».

Война между Россией и НАТО никому не нужна, так как она сразу превратится в ядерную, добавил эксперт. По его мнению, в случае, если она начнется, шансов победить больше будет у того, «кто первый ударил».

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. После этого в России заявили о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать свое присутствие на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами