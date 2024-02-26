Захарова оценила оговорку премьера Канады о победе России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала оговорку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, оговорившись, что «Россия должна победить».

«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем», — написала она.

Как отмечает RT, Захарова призвала Трюдо «без покаяния» к победе России «не примазываться».

26 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время ответа на вопрос журналиста оговорился и заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине. Фраза стала завершением ответа Трюдо на вопрос о том, как Канада продолжает помогать Украине в конфликте. По его словам, Оттава работает вместе с Вашингтоном над поставками всего необходимого военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Украина и Канада заключили двустороннее соглашение о безопасности.