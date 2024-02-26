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Зеленский рассказал, как уговаривал Байдена повлиять на республиканцев

Зеленский раскрыл просьбу к Байдену повлиять на республиканцев по финансированию

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул необходимость выделения военной помощи со стороны Соединенных Штатов, которая блокируется Республиканской партией. В интервью CNN он рассказал, как просил президента Джо Байдена повлиять на противников поддержки ради заключения сделки.

Зеленский выразил надежду, что несмотря на приближающиеся в США выборы, соглашение по выделению средств может быть достигнуто.

«Я попросил президента [Байдена]… «Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу… пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и, пожалуйста, можете ли вы заключить сделку?» — рассказал президент Украины.

В случае, если Украина не получит финансирование от Соединенных Штатов, республике придется сосредоточиться только на обороне, подчеркнул Зеленский.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосовании. До этого Салливан в ходе брифинга заявил, что у США нет заначки с деньгами для Украины. Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс, который затягивает решение по выделению помощи Киеву.

Ранее Зеленский высказался об отношении Трампа к Путину.

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