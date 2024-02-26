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Зеленский высказался об отношении Трампа к Путину

Зеленский заявил о непонимании того, как Трамп может быть на стороне Путина

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Reuters/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как Дональд Трамп может быть на стороне российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, кандидат в президенты США не понимает целей Владимира Путина на Украине, поэтому выступает против помощи Киеву.

«Я знаю, что он [Трамп] встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится», – считает Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что если Дональд Трамп решит поддержать Москву, а не Киев, то «выступит против американцев».

До этого Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться, не сможет решить конфликт на Украине за один-два дня.

Украинский президент повторил свое приглашение Трампу посетить Украину, выразив уверенность в том, что после этого визита экс-президент США изменит свое мнение насчет возможности завершить конфликт на Украине. В прошлый раз Трамп проигнорировал подобное приглашение.

Ранее Трамп заявил, что Украина может кинуть США, «как собаку».

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