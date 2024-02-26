Моравецкий призвал ввести эмбарго на украинские продукты

Польше нужно запретить ввоз продуктов с Украины. Такое мнение высказал экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в соцсети Х.

«Эмбарго на продукты с Украины необходимо [ввести] немедленно», — отметил он, указав на необходимость защищать продовольственную безопасность Польши.

По мнению экс-премьера, польские фермеры заслуживают реальной поддержки правительства, а не «временных антикризисных мер».

До этого польские власти уже заявляли о необходимости ввести частичные ограничения на ввоз украинских продуктов. Нововведение поддержал министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский, он выступил за эмбарго на ввоз сахара и мяса птицы.

В начале февраля замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил, что польские власти ратуют за расширение списка украинских продовольственных товаров, ввоз которых в страну будет запрещен.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.