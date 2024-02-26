В Совфеде высмеяли решение Дании закрыть следствие по «Северным потокам»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял решение Дании остановить расследование взрывов на «Северных потоках». В своем Telegram-канале он допустил, что последние полтора года местные спецслужбы размышляли, как скрыть виновника произошедшего.

По его словам, датские спецслужбы «думали-думали – и наконец, придумали», как объяснить взрывы на газопроводах.

«Оказывается, «имела место предумышленная диверсия». Вот так вывод! А что — кто-то считал, что газопроводы взорвались сами? Или что диверсия была не предумышленная, а типа случайная?» — написал Пушков.

Парламентарий усомнился, что для «столь «глубокого» анализа» датским властям потребовалось полтора года. Он не исключил, что «они все это время размышляли, как бы скрыть, кто взорвал Северный поток».

До этого Дания объявила, что прекращает расследование ЧП на «Северных потоках». Позже полиция Копенгагена сообщила, что больше не будет предоставлять информацию и комментарии о расследовании взрывов на газопроводах.

Ранее посол РФ отреагировал на завершение Данией следствия по «Северным потокам».