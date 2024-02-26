Посол РФ отреагировал на завершение Данией следствия по «Северным потокам»

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал решение Дании прекратить расследование взрывов на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, расследование датской стороны «не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение» властей Дании к проекту «Северный поток — 2», а также «их стремление к тому, чтобы в сфере безопасности» между королевством и США «не было преград даже в бумажный лист».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия потребует разъяснений от Дании в связи с ее отказом расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 февраля Дания объявила, что прекращает расследование ЧП на «Северных потоках». Позже полиция Копенгагена сообщила, что больше не будет предоставлять информацию и комментарии о расследовании взрывов на газопроводах.

7 февраля Швеция объявила о прекращении следствия по инциденту на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Путин назвал вероятных виновников подрыва «Северных потоков».