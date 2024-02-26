Стало известно, когда пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения» со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

«Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине, согласно договоренности, достигнутой в ходе трехсторонней встречи в Мюнхене», - говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Азербайджан и Армения проведут переговоры по проекту мирного соглашения в ближайшие дни. Решение о возобновлении переговорного процесса было принято после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении.