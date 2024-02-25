Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли из стрелковых орудий азербайджанские позиции в направлении Нахичеваня. Об этом сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян.

24 февраля пресс-служба министерства обороны Армении сообщала, что информация МО Азербайджана о том, что армянские военные в этот день открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в данный момент «немыслим» в условиях того, что Армению называют «Западным Азербайджаном». Премьер также говорил о вероятности «новой атаки» Азербайджана против Армении.

До этого Пашинян заявлял, что армянское оборонное ведомство отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации.

Ранее Азербайджан осудил заявление Борреля по ситуации на границе с Арменией.