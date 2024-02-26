Стало известно о мирных планах стран БРИКС по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государства Запада не единственные, кто предлагает планы по мирному урегулированию конфликта на Украине, подобные инициативы есть и у стран БРИКС. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что среди мирных планов, известных общественности, есть инициатива Китая. Еще несколько стран также приложили усилия для разработки мер по урегулированию конфликта, подчеркнул глава МИД Швейцарии.

«И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса», — заявил Кассис.

По его словам, у всех планов есть общие черты, на которые стоит опираться, чтобы создать уверенность, необходимую для движения вперед.

Кассис подчеркнул, что итоговый результат не может быть полностью удовлетворительным ни для Киева, ни для Москвы, «иначе не было бы никаких переговоров».

До этого глава МИД Швейцарии сообщил, что в мире существует около десяти мирных планов по урегулированию украинского кризиса.

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