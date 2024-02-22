Европа должна заняться созданием нового миропорядка с участием России. Об этом заявил депутат бундестага от группы Левой партии (ЛП) Грегор Гизи, пишет ТАСС.

По его словам, усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов.

«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это в переломном моменте, направленном на более активную дипломатию, баланс интересов, мирное урегулирование конфликтов», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что после окончания войны страны Запада «отказались прекратить побеждать», поэтому альянс НАТО начал первым нарушать международное право.

Незадолго до этого бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

Ранее в бундестаге предложили на 48 часов прекратить поставки оружия Киеву.