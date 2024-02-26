Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дания вслед за Швецией прекратила расследование по «Северным потокам»

Reuters: Дания прекратила расследование по взрывам на «Северных потоках»

close
100%
Jens Büttner/Global Look Press

Правоохранительные органы Дании прекратили расследование в рамках дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

«У Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела <...>, и поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов», — говорится в заявлении местной полиции.

В результате Дания стала вторым государством, которое отказалось от дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося. Первой расследование по «Северным потокам» прекратила Швеция, уточняется в материале.

7 февраля 2023 года шведская прокуратура заявила, что дело о взрывах на российских газопроводах не относится к юрисдикции королевства. На этом фоне Стокгольм передал материалы по делу Берлину, который продолжает выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Позже решение Швеции прокомментировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Он назвал такое развитие событий ожидаемым и отметил, что западные страны с самого начала планировали скрыть реальные обстоятельства и инициаторов диверсий на «Северных потоках».

В сентябре 2022 года в акватории Балтийского моря зафиксировали утечки газа на обеих нитках «Северного потока» и одной из ниток «Северного потока — 2». Тогда же сейсмологи сообщили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах пролегания трубопроводов. После этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила дело по статье о международном терроризме.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, кто подорвал «Северные потоки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами