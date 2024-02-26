Дания вслед за Швецией прекратила расследование по «Северным потокам»

Правоохранительные органы Дании прекратили расследование в рамках дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

«У Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела <...>, и поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов», — говорится в заявлении местной полиции.

В результате Дания стала вторым государством, которое отказалось от дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося. Первой расследование по «Северным потокам» прекратила Швеция, уточняется в материале.

7 февраля 2023 года шведская прокуратура заявила, что дело о взрывах на российских газопроводах не относится к юрисдикции королевства. На этом фоне Стокгольм передал материалы по делу Берлину, который продолжает выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Позже решение Швеции прокомментировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Он назвал такое развитие событий ожидаемым и отметил, что западные страны с самого начала планировали скрыть реальные обстоятельства и инициаторов диверсий на «Северных потоках».

В сентябре 2022 года в акватории Балтийского моря зафиксировали утечки газа на обеих нитках «Северного потока» и одной из ниток «Северного потока — 2». Тогда же сейсмологи сообщили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах пролегания трубопроводов. После этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила дело по статье о международном терроризме.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, кто подорвал «Северные потоки».