Дания остановила расследование взрывов на «Северных потоках»

Датская полиция остановила расследование взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает датская радиостанция DR.DN со ссылкой на правоохранителей.

«Расследование полиции Дании по делу о взрывах на «Северных потоках» приостановлено», — говорится в сообщении радио.

Как сообщили датские правоохранители, установлено, «что имел место умышленный саботаж газопроводов». «В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела», — добавили в полиции, слова которой приводит радиостанция.

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается отказываться от идеи международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» с созданием для этого соответствующей комиссии.

Он также пояснил, что Россия ранее уже выходила с инициативой о создании международной комиссии по расследованию случившегося, однако резолюция не получила необходимого числа голосов. Это обосновывалось необходимостью дождаться результатов национальных расследований, которые вели страны, через чьи воды проходил газопровод.

7 февраля Швеция объявила о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках». Материалы по делу переданы Германии.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление, что России недоступна информация о расследованиях атаки на «Северные потоки».