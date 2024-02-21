Россия не будет отказываться от международного расследования взрывов «Северных потоков»

Россия не собирается отказываться от идеи международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» с созданием для этого соответствующей комиссии. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью RTVI.

«Мы, конечно, от этого [идеи создать международную комиссию] не отказываемся и будем эту тему продвигать и дальше», — заявил Полянский.

Зампостпреда пояснил, что Россия ранее уже выходила с инициативой о создании международной комиссии по расследованию случившегося, однако резолюция не получила необходимого числа голосов. Это обосновывалось необходимостью дождаться результатов национальных расследований, которые вели страны, через чьи воды проходил газопровод.

Россия согласилась подождать, однако результаты пока не обнадеживают.

По мнению Полянского, создается впечатление, что «главная задача этих расследований — не выйти на исполнителей и соучастников этого преступления, этого теракта».

Он также заявил, что «это секрет Полишинеля, кто стоит за этим терактом: люди сами признавались, хвалились, бахвалились».

7 февраля Швеция объявила о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках». Материалы по делу переданы Германии.

9 февраля в бундестаге назвали фарсом расследование ФРГ диверсии на «Северных потоках».

В тот же день Путин обвинил в подрывах «Северных потоков» спецслужбы США.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление, что России недоступна информация о расследованиях атаки на «Северные потоки».