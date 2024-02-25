Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосовании. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Реальность такова, что (президент РФ Владимир. — «Газета.Ru») Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает», — сообщил Салливан.

Журналисты отметили, что Джонсон подвергается критике со стороны Белого дома за то, что он распустил палату представителей на двухнедельный отдых.

До этого Салливан в ходе брифинга заявил, что у Вашингтона нет заначки с деньгами для Украины. Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс США, который затягивает решение по выделению помощи Киеву. По словам Салливана, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается оружие, и они не получают его в том объеме, в котором заслуживают.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.