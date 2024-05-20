Стал известен претендент на должность верховного лидера Ирана после гибели Раиси

Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, станет основным кандидатом в преемники отца после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов.

Как следует из текста, Эбрахим Раиси долгое время считался потенциальным претендентом на смену Али Хаменеи в его должности.

«Его смерть укрепит веру многих иранцев и наблюдающих за ситуацией в Иране в то, что сын Хаменеи, Моджтаба, станет лидером в гонке, чтобы стать преемником своего отца», — говорится в тексте.

Издание цитирует старшего научного сотрудника вашингтонского Фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, который полагает, что гибель Эбрахима Раиси сузит круг кандидатур на пост верховного лидера Ирана. Эксперт подчеркнул, что одним из потенциальных кандидатов на должность является сын Али Хамнеи.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее политолог допустил, что крушение вертолета с президентом Ирана неслучайно.