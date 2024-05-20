В Иране назвали причину крушения вертолета президента Ирана

Стала известна причина падения вертолета на борту которого находились иранский президент Эбрахим Раиси, Глава министерства иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан и их эскорт. Об этом сообщает локальное агентство IRNA.

Согласно информации агентства, воздушное судно рухнуло в результате технической неисправности.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил, что крушение вертолета с президентом Ирана неслучайно.