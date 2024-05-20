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Политологи оценили эффект гибели президента Раиси на отношения России и Ирана

Политолог Белов: отношения России и Ирана не изменятся после гибели Раиси

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Sputnik/Reuters

Отношения России и Ирана не изменятся после трагической гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявили опрошенные РИА Новости политолог, профессор кафедры востоковедения и африканистики РУДН Владимир Белов.

Белов считает, что Иран будет следовать принципу выстраивания устойчивых и долговременных связей, в том числе на высшем уровне, и заменивший Раиси на посту вице-президент Мохаммад Мохбер является таким же сторонником аятоллы Али Хаменеи, верховного руководителя исламской республики.

«Но возник вопрос, кто представит Иран на саммите БРИКС в октябре. Намечалась и встреча с Путиным. Трагедия сдвинет сроки», — считает Белов.

Его коллега, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский, подчеркнул, что должность президента в Иране неравнозначна с подобными должностями в России и других смешанных или президентских республиках. В Иране верховной властью обладает аятолла Али Хаменеи, который также определяет внешнюю политику.

«Газета.Ru» выпустила подробный материал о произошедшем.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее в НАТО выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью главы государства.

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