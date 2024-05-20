ВСУ атаковали село в Белгородской области при помощи дронов-камикадзе

Два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село в Белгородской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков.

Он рассказал, что в результате падения первого беспилотника с последующей детонацией загорелся нежилой дом на окраине села, в результате падения второго — частично загорелся дом и сильно повреждена кровля.

Никто не пострадал, подчеркнул губернатор и добавил, что пожар потушили силами ДПД и жителей.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны 14:10 по мск сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении противорадиолокационной ракеты Harm.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.