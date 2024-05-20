Боня предложила журналистке потрогать ее ягодицы

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опровергла наличие имплантов в ягодицах. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Журналистка Алена Жигалова призналась, что лично убедилась в отсутствии имплантов у Бони. Она опубликовала видео, на котором Боня предлагает ей проверить ягодицы на наличие хирургических вмешательств. Жигалова потрогала заднюю часть, признавшись, что не чувствует импланта.

«Моя это, моя!» — заявила телеведущая.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

27 декабря Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо «дотянуть» второй глаз. После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения.

Ранее Виктория Боня раскрыла свою зарплату в «Доме-2».