Беглов сообщил о кадровых перестановках в правительстве Петербурга

Замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Дмитрий Галкаев стал временным руководителем ведомства. Об этом пишет пресс-служба Смольного, которая ссылается на слова губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Перед рабочим совещанием с правительством Петербурга Беглов сообщил о назначении Галкаева, а также заявил, что главой управления внутренней политики администрации губернатора с 20 мая станет Юлана Савина, которая до этого была врио руководителя.

Предшественником Галкаева на посту главы КРТИ был Александр Федотов, а после его ухода в апреле обязанности руководителя комитета лежали на Арине Артемовой. Сам Галкаев до перехода в КРТИ возглавлял «Ленавтодор», а также работал в ряде госучреждений Петербурга, Калининграда и Ленобласти.

До этого Беглов принял решение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин пожелал ему успехов.

Ранее Беглов назвал поддержку президента ключевым фактором роста экономики Петербурга.