В Грузии потребовали от ЕС объяснений за финансирование оппозиции

Евросоюз должен объясниться за финансирование грузинской оппозиции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», средства налогоплательщиков из Германии, Франции и других европейских стран скрытно направляются оппозиционным политическим партиям и радикальным группам в республике.

«Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране — кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал — сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что в самом ЕС сейчас принимается директива против иностранного влияния, поэтому критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

18 мая грузинский лидер Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. По ее словам, документ является препятствием на «европейском» пути Грузии. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

Ранее в Грузии протестующие сожгли российский флаг.