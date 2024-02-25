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Джонсон не исключил нападения России на НАТО

Экс-премьер Британии Джонсон допустил нападение России на территорию НАТО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил, что Россия может напасть на территорию стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, — «Газета.Ru») мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность»

24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Джонсон также заявил, что Крым «будет иметь очень интересные перспективы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и «всего, что нужно». По его словам, на Западе стали понимать, что «вернуть Крым реально». Крым стал российским регионом вместе с Севастополем по итогам референдума на полуострове, проведенном 16 марта 2014 года.

Ранее Борис Джонсон рассказал о вине НАТО из-за Украины.

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