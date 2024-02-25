Джонсон не исключил нападения России на НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил, что Россия может напасть на территорию стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, — «Газета.Ru») мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность»

24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Джонсон также заявил, что Крым «будет иметь очень интересные перспективы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и «всего, что нужно». По его словам, на Западе стали понимать, что «вернуть Крым реально». Крым стал российским регионом вместе с Севастополем по итогам референдума на полуострове, проведенном 16 марта 2014 года.

Ранее Борис Джонсон рассказал о вине НАТО из-за Украины.