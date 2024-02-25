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В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об использовании западного оружия

Джабаров назвал циничным враньем слова Зеленского о применении западного оружия

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «циничным враньем» обещание Владимира Зеленского, что Киев не будет применять переданное странами Запада оружие для ударов по территории России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Циничное вранье Зеленского. Собственно такому вранью его научили западные покровители. Ни одному обещанию Запада и Зеленского верить нельзя. Врут как дышат», — написал Джабаров.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина «не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять» оружие, предоставленное Западом на территориях, «кроме украинской».

До этого бывший премьер-министр Великобритании заявил, что Крым «будет иметь очень интересные перспективы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и «всего, что нужно».

Ранее сообщалось, что страны Запада потребовали от Украины предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов.

Ранее на Украине заявили, что половина западного оружия не поставляется вовремя.

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