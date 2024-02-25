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На Украине заявили, что половина западного оружия не поставляется вовремя

Глава МО Украины Умеров: ВСУ не получают вовремя половину западного оружия

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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что половина вооружения, которое выделяют Киеву западные партнеры не поступает вовремя. Его слова на конференции «Украина. 2024 год» передает ТАСС.

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя», — сказал министр.

По словам Умерова, такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий.

До этого газета The Washington Post писала, что европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается с серьезнейшими проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для поставки на Украину.

22 февраля в интервью украинскому изданию «Обозреватель» майор запаса армии Украины Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов до конца марта.

Ранее главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов для союзников Украины.

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