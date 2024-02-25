Джонсон порассуждал о перспективах Крыма после передачи ВСУ дальнобойных ракет

Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что Крым «будет иметь очень интересные перспективы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и «всего, что нужно». Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, на Западе стали понимать, что «вернуть Крым реально».

«И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ», — заявил Джонсон.

24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Позднее глава комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус высказал мнение, что слова украинского лидера о планах в скором времени захватить Крым являются очередным популизмом.

Ранее Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.