Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии

Оппозиция хотела бы захватить в Белоруссии клочок земли и ввести туда войска НАТО. Об этом журналистам заявил Александр Лукашенко, его слова передает агентство БелТА.

«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района или еще город Малориты. Ну, Малорита рядом, Кобрин-то далеко от границы. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — сказал он.

Также Лукашенко заявил о намерении «пойти» на предстоящие выборы главы государства.

Президент Белоруссии принял участие в голосовании на выборах депутатов местных советов и в нижнюю палату парламента страны. 25 февраля в Белоруссии проходят выборы членов нижней палаты парламента страны и местных советов депутатов.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем заключается счастье России и Белоруссии.