Лукашенко заявил о достаточных основаниях для начала переговоров по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что оснований для начала Киевом переговоров об урегулировании конфликта более чем достаточно. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, украинские власти полностью потеряют страну.

22 февраля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку численностью около 112-114 тысяч человек.

До этого Лукашенко заявил, что бенефициары конфликта на Украине не хотят его останавливать из-за того, что они получают от страданий украинцев баснословные доходы. По его мнению, в нынешнем цивилизационном противостоянии Запада и Востока наступила фаза, когда сброшены маски. Раньше, пояснил Лукашенко, Вашингтон использовал прокси-войны и гибридные конфликты, цветные революции — «умную» силу. Теперь же в ход идет грубая сила — прямое спонсирование физического уничтожения людей.

Ранее Лукашенко рассказал о счастье России и Белоруссии.