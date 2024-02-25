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Лукашенко заявил, что в Минске не поддержат идею объединения РФ с Белоруссией

Лукашенко: в Минске не поддержат идею объединения России с Белоруссией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не поддержит идею объединения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, РФ и Белоруссия как два независимых государства значительно мощнее, чем если были бы одним.

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии не пройдет ни один из вариантов свержения власти. Он также подчеркнул, что белорусские власти не собираются «будоражить общество» сообщениями об угрозах стране. При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, что позволит противостоять любому противнику.

Накануне генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020-го года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.

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