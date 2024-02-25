Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который должен состояться в июле в Вашингтоне. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Его Украина стремится получить на саммите Североатлантического союза в Вашингтоне летом 2024 года», — написал он.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что не ожидает выдачи Украине приглашения на вступление в альянс на саммите НАТО в июле в Вашингтоне.

Кроме того, помощник Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге не исключил, что Украина может не получить приглашения в альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне.

В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявлял, что июльский саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Вашингтоне, станет самым амбициозным со времен Холодной войны.

Ранее в НАТО не исключили приглашения Грузии на саммит в Вашингтоне в 2024 году.