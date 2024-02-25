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В Киеве заявили о «высоких шансах» потерять Харьков

Нардеп Устинова заявила о высоких шансах Украины потерять Харьков

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Член временной комиссии Верховной рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявила, что после Авдеевки ВСУ рискуют потерять Купянск и Харьков. Ее слова приводит Telegram-канал Ura.Ru.

«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, Харьков. А Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек», — заявила Устинова.

По ее словам, в случае потери Украиной Купянска будут очень высокие шансы потерять Харьков.

Устинова также указала на необходимость дополнительной поддержки со стороны Запада боеприпасами, ракетами большой дальности и истребителями F-16. В противном случае у Киева будет «огромная проблема», подчеркнула нардеп.

До этого в обращении в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где Вооруженные силы России сосредоточили большую часть своих резервов», — сказал он.

Ранее жители Харькова начали срочно избавляться от недвижимости в городе.

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