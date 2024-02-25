Жители Харькова начали срочно избавляться от недвижимости в городе

Жители города Харькова, решившие покинуть населенный пункт, начали продавать свои квартиры со скидкой до 50%. Об этом сообщило издание «Страна.ua», сославшись на местных риелторов.

В материале отмечается, что в данный момент цены на жилье в Харькове «пробивают дно». По словам уехавшей в Великобританию риелтора, компания которой продолжает свою деятельность в городе, «такого глубокого кризиса» на рынке недвижимости в данном населенном пункте никогда не было.

«Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков <...>. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать [квартиры] со [скидкой] минус 50%», — уточнила она.

Источник издания добавил, что в данный момент в город съезжаются жители иных населенных пунктов. Речь идет о людях, которые все это время находились в пригороде и области.

Благодаря резкому падению цен на жилье у «мигрантов» появилась возможность приобрести квартиры в два раза дешевле по сравнению с рыночной стоимостью, сказала риелтор. При этом сами жители Харькова редко покупают другие квартиры в городе.

Как рассказали журналисты, количество выставленных на продажу квартир в населенном пункте ежедневно увеличивается. В связи с этим украинские риелторы не исключают, что цены на жилье в Харькове продолжат снижение.

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