До конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. Об этом в интервью Sky News заявил британский эксперт Хусейн Алиев.

По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.

«Все проволочки со стороны Украины, вероятно, приведут к более серьезным территориальным потерям», — сказал Алиев, указав на серьезные последствия нехватки артиллерийских снарядов и беспилотников.

По его мнению, Украине следует срочно заняться строительством оборонительных сооружений, организовывать собственное производство боеприпасов, проводить более активную мобилизацию военнослужащих и набор гражданского персонала.

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