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В Британии предсказали потерю Украиной новых территорий

Эксперт Алиев: до конца года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса

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Сергей Аверин/РИА Новости

До конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. Об этом в интервью Sky News заявил британский эксперт Хусейн Алиев.

По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.

«Все проволочки со стороны Украины, вероятно, приведут к более серьезным территориальным потерям», — сказал Алиев, указав на серьезные последствия нехватки артиллерийских снарядов и беспилотников.

По его мнению, Украине следует срочно заняться строительством оборонительных сооружений, организовывать собственное производство боеприпасов, проводить более активную мобилизацию военнослужащих и набор гражданского персонала.

23 февраля американский профессор также предрек Украине потерю новых территорий.

22 февраля полковник ВСУ заявил о грядущем стратегическом обрушении украинской обороны.

Ранее в Минобороны РФ подсчитали суточные потери ВСУ в зоне боевых действий

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