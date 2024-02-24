Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года. Об этом с казано в сообщении кабмина ФРГ, приуроченном к второй годовщине начала российской специальной военной операции, передает ТАСС.

«Мы будем поддерживать Украину сколько необходимо. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь «на общую сумму около €32 млрд — в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на 2024 год в бюджете Германии заложено от 7 до 8 млрд евро на нужны Украины.

24 февраля стало известно, что за два года с начала конфликта с Россией Евросоюз выделил Украине более €130 млрд, включая €50 млрд по недавно одобренной программе помощи.

В этот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что за два года Словакия оказала Украине помощь на сумму около €1 млрд.

До этого сообщалось, что Евросоюз выплатит в марте первые €4,5 млрд Украине по новой программе согласованной помощи от стран ЕС в размере €50 млрд.

Ранее Украина и Канада заключили двустороннее соглашение о безопасности.