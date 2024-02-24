Стало известно, когда ВСУ могут начать новое контрнаступление

Киев в лучшем случае может попытаться начать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году, а 2024 год использовать «для защиты и восстановления». Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, которые рассказали о мероприятиях с участием главнокомандующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

«В результате американские военные чиновники в Европе во главе с генералом Кристофером Каволи тихо предупреждают, что лучшее, на что могут надеяться украинцы, — это в значительной степени замороженный конфликт. Генерал Каволи редко выступает публично, но чиновники, появившиеся на недавних брифингах с ним, дали мрачную оценку, согласно которой украинцы в лучшем случае используют 2024 год для защиты, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, перед Зеленским стоит «серьезный выбор». Он может «сохранить каждый дюйм суверенной украинской территории» или же «найти способ создать экономически жизнеспособное государство с демократическим будущим».

Издание подчеркивает, что в частном порядке некоторые высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена сообщили, что «пытались подтолкнуть Зеленского в этом направлении».

До этого подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, намеревающийся начать новое контрнаступление, неверно дает оценку состоянию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Британии заявили, что Украина не может выяснить информацию о новом наступлении РФ.