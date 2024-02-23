В Британии заявили, что Украина не может выяснить информацию о новом наступлении РФ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооруженные силы Российской Федерации пойдут в новое наступление и нанесут удар.

Он, ссылаясь на утверждения военных экспертов, отметил, что в конфликте на Украине уже нет эффекта внезапности, так как беспилотники позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск. По словам Меркуриса, это утверждение опровергает сражение за город Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

«Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар», — сказал он.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.