Политолог заявил о невозможности доверять лидерам Запада

Политолог Джон Вароли заявил, что западные лидеры не заслуживают доверия в связи с ситуацией на Украине. Его слова по итогам заседания Совета Безопасности ООН передает газета «Известия».

«Мы не можем верить им, когда они говорят, что хотят мира. Мы не можем им доверять, потому что мир для них — что это значит? Мир для них означает полную победу над Россией. Это значит, что они поставят Россию на колени и уничтожат ее для себя», — сказал политолог, добавив, что западным политикам наплевать на народы Донбасса и Крыма.

Вароли обратил внимание на то, что заседание Совбеза ООН было приурочено ко второй годовщине с начала спецоперации РФ на Украине. По его словам, только постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя говорил о бомбежке Донецка 16 февраля 2022 года.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя заявил, что не намерен выслушивать выступления всех европейских представителей, поскольку их слова написаны под копирку.

В своей речи российский дипломат заявлял, что «оккупированных территорий» Украины не существует. По его словам, такая характеристика от ООН некорректна и правильно называть ДНР, ЛНР и Крым новыми территориями России. По мнению постпреда РФ, власти Украины негативно относятся к жителям этих регионов. Он выразил уверенность, что Киев проводил «политику истребления собственного населения» с 2014 года, имея в виду АТО — операцию Украины с участием военных на территориях тогда еще самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее Небензя обвинил западные корпорации в росте цен на продовольствие.