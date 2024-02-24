Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Небензя обвинил Европу в нагнетании антироссийской истерии

Небензя: Европа сама нагнетает страхи перед мнимой российской угрозой

close
100%
Mary Altaffer/AP

Европейские государства сами создают атмосферу страха вокруг предполагаемой угрозы со стороны России. Такие выводы сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, чьи слова передает ТАСС.

«Европу охватила стратегическая слепота. Она видит архитектуру евроатлантической безопасности через прицел, сама себе нагнетая страхи о российской угрозе, от которой ей надо обороняться», — сказал Небензя, добавив, что Европа при этом отказывает России в ее законном праве на оборону.

Дипломат отметил, что данный подход подрывает главные принципы неделимости безопасности. Он напомнил, что именно европейские государства в разные эпохи — Польша, Швеция, Франция, Германия и многие другие во время Второй мировой войны — нападали на российское государство, однако раз за разом терпели поражение.

До этого постпред назвал Евросоюз одним из главных проигравших в украинском конфликте.

23 февраля Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза ООН по Украине, не дожидаясь его завершения.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами