Небензя обвинил Европу в нагнетании антироссийской истерии

Европейские государства сами создают атмосферу страха вокруг предполагаемой угрозы со стороны России. Такие выводы сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, чьи слова передает ТАСС.

«Европу охватила стратегическая слепота. Она видит архитектуру евроатлантической безопасности через прицел, сама себе нагнетая страхи о российской угрозе, от которой ей надо обороняться», — сказал Небензя, добавив, что Европа при этом отказывает России в ее законном праве на оборону.

Дипломат отметил, что данный подход подрывает главные принципы неделимости безопасности. Он напомнил, что именно европейские государства в разные эпохи — Польша, Швеция, Франция, Германия и многие другие во время Второй мировой войны — нападали на российское государство, однако раз за разом терпели поражение.

До этого постпред назвал Евросоюз одним из главных проигравших в украинском конфликте.

23 февраля Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза ООН по Украине, не дожидаясь его завершения.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.