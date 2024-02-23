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Делегация Израиля вылетела в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Kan: делегация Израиля направилась в Париж для обсуждения сделки о заложниках

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Wikimedia Commons

Израильская делегация вылетела в Париж для консультаций по сделке с палестинской группировкой ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

Возглавляет делегацию, вылетевшую во Францию на частном самолете, директор национальной разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа.

21 февраля израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что возвращение заложников из сектора Газа «не является самым важным делом» для Израиля. По его словам, очень важно уничтожить ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении перед руководством еврейских организаций США заявил, что страна готова достичь полную победу над радикальной группировкой. По его мнению, это способствует освобождению заложников, находящихся в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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