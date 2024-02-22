Reuters узнал о планах ЕС снять санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека

Евросоюз принял решение снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и директора местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение вступит в законную силу с 15 марта. В этот же день действие черного списка против России будет автоматически продлено на полгода, однако Волож, Мндоянц и Гамбалек окажутся вне списка.

По словам дипломатических источников, включение в санкционный список этих людей было «неоправданным с юридической точки зрения». В случае Воложа, по данным агентства, на решение Евросоюза также повлияло «изменение его поведения».

До этого Британия расширила антироссийские санкции на 50 позиций, внеся туда руководителей крупных российских компаний. Отмечается, что меры введены в отношении руководства УГМК и АЛРОСА, а также НОВАТЭК. Также под санкции попал Пермский пороховой завод. В списке есть компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц.

Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц.